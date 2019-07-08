بعد إصابتها بجلطة في القلب.. الفنانة مرام تكشف عن مشاريعها الفنية المقبلة

متابعة بتجــــــــــرد: أكدت الفنانة مرام أنها في حالة صحية مستقرة حاليًا بعد إصابتها بجلطة في القلب في شهر رمضان الماضي، حيث لاتزال تتابع وضعها الصحي مع طبيبها المختص، موضحة أنها تستعد لأعمال قادمة وقالت: “انتهيت الأسبوع الماضي من العروض الأخيرة لمسرحية (خطوات الشيطان) التي أشارك فيها مع الفنان عبدالعزيز المسلم وعدد من الفنانين، والتي تواصلت عروضها ابتداء من أول أيام عيد الفطر البارك”.

وقالت: “أستعد لقراءة نص لعمل جديد، من المفترض أن يكون هناك إتفاق حوله، فأنا أسعى لتقديم شخصيات جديدة والبحث عن أنماط لشخصيات لم يسبق لي أن جسدتها على الشاشة حتى في سياق الحدث والقصة ذاتها”.

وأضافت: “هناك الكثير من الأمور التي بدأت أركز عليها في عملي الفني، من أهمها تلك المرتبطة بقصة العمل بشكل عام، ومدى تميز الأحداث والجديد فيها على صعيد الدراما المحلية ونوعية الشخصية ذاتها، حيث بات الجمهور يمل من تكرار النمط نفسه لأي فنان لا يقدم الجديد ما بين عمل وآخر، أما على الصعيد المسرحي، فأنا أحب التنويع ما بين مسرح الكبار والأطفال على الرغم من وجود هوى خاص في نفسي لمسرح الطفل، الذي أشعر أنه جزء مني كإنسانة قبل الفنانة”.

وعلى الصعيد الصحي، قالت مرام: “الحمد لله حالتي مستقرة حاليًا وأتابع وضعي الصحي مع طبيبي المختص، وأحرص على عدم الاجهاد الشديد لكني تعديت مرحلة الخطر ولله الحمد وعدت لنشاطي العملي”.