محمد عبده بين الباحة وعسير في السعودية

متابعة بتجـــــــــرد: يحيي الفنان السعودي الكبير محمد عبده حفلين غنائيين خلال الأسبوع الجاري في المملكة العربية السعودية.

الحفل الأوّل ضمن “حفلات صيف الباحة” مساء الأربعاء 10 تموز/يوليو على مسرح القرية التراثية بمراوة وتشاركه فيه النجمة المصرية أنغام، والحفل الثاني ضمن “حفلات موسم صيف عسير” مساء 12 الشهر على مسرح طلال مداح (المفتاحة) في أبها.

ومن المقرر أن يقدّم محمد عبده خلال الحفلين باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة وتحديدًا تلك التي يعشقها الجمهور وينتظرها في كافة حفلاته الغنائية.