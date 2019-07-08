وائل كفوري يحيي حفله الأول في السعودية.. إليكم التفاصيل

متابعة بتجــــــــرد: يحيي النجم اللبناني وائل كفوري حفله الغنائي الأول في المملكة العربية السعودية مساء 14 تموز/يوليو المقبل على الواجهة البحرية ضمن فعاليات موسم جدّة.

ومن المقرر أن يقدّم وائل خلال الحفل الذي ينتظره محبّوه في السعودية بفارغ الصبر باقة من أجمل أغاني أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات.

تجدر الإشارة إلى أن وائل كفوري طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة “استشبهت فيكي”، وهي من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس وتوزيع داني حلو.