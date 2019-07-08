تهنئة خاصة من عاصي الحلاني إلى صابر الرباعي

متابعة بتجــــــــــــرد: هنأ النجم اللبناني عاصي الحلاني، زميله النجم التونسي صابر الرباعي على طرح ألبومه الجديد من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”.

وتوجه عاصي إلى صابر في تغريدته فكتب: “الف مبروك للأخ والصديق الغالي ابو اسلام الحبيب على العمل الجديد ودائماً مبدع بكل ما تقدم بالتوفيق باذن الله”.

من جانبه شكر صابر الرباعي، عاصي الحلاني على كلامه وهنأه بدوره على إطلاق أغنية “اضحكي” وكتب: “أشكرك حبيب القلب على كلامك و اهانيك و الف مبروك لك على أغنيتك الجديدة “اضحكي” وبمزيد من النجاح”.

تجدر الإشارة إلى أن صداقة مميّزة تجمع بين عاصي الحلاني وصابر الرباعي منذ مشاركتهما في لجنة حكام برنامج “ذا فويس” لمواسم عدّة.