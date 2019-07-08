وائل جسار: “نانسي عجرم تتربع على عرش النجومية”.. ويختارها فنانة العام

متابعة بتجــــــــرد: خلال حلوله ضيفًا على برنامج “توأم روحي” مع الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان عبر شاشة beIN DRAMA، تحدّث النجم اللبناني وائل جسار عن النجمة اللبنانية نانسي عجرم وأعرب عن إعجابه بأعمالها الفنية والمسار الذي اختارته لنفسها منذ البدايات.

واختار وائل جسار نانسي عجرم “فنانة العام” وقال: “تستحقها بكل تقدير”، وتابع مشيرًا إلى أن عجرم “فنانة متكاملة” بحسب تعبيره، تجيد اختيار أغنياتها وأعمالها وتتفوّق بذلك على جميع زميلاتها.

وأكد وائل جسار أنه لم يستمع يومًا إلى أغنية بصوت نانسي ولم تعجبه، واختار أغنية “عم بتعليق فيك” الأقرب إلى قلبه. وأشار جسار إلى أن نانسي عجرم تتربع على عرش النجومية منذ انطلاقتها في عالم الشهرة.

هذا ونوّه وائل إلى إعجابه الكبير بأغنية “مستنياك” التي أعادت تقديمها نانسي بصوتها للفنانة عزيزة جلال واعتبر أن أغنية “لون عيونك غرامي” ستبقى راسخة في كلاسيكيات المكتبة الموسيقية العربية.