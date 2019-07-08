حازم زيدان يعلنُ انفصاله عن نهى عابدين.. ويصرّح: الطّلاقُ تمّ قبل عامين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن الفنان والمخرج السّوريّ، الشّاب حازم زيدان، نجل الفنان أيمن زيدان، انفصاله عن زوجته الفنانة المصريّة، نهى عابدين. وقال زيدان، في حوار إذاعيّ أجراه مؤخرًا، إنّ الطّلاق بينه وبين زوجته، تمّ منذ ما يقارب العامين تقريبًا.

وعن أسباب هذه الانفصال، قال زيدان، إنّ اختلاف الثقافات والعادات قد يكونان السّبب لعدم التّفاهم بينهما، والذي أدّى بالنهاية إلى الطّلاق.

وكشف زيدان، أنّ ابنه أيمن يعيش حاليًا، مع والدته في مصر، وهو القرار الأفضل للطفل، بسبب صغر سنّه، وأنّه يتواصل معه باستمرار، عن طريق الإنترنت.

يُشار، إلى أنّ قصّة حبّ كبيرة، نشأت بين حازم زيدان، والفنانة الشّابة نهى عابدين، خلال دراستهما سويًا، في معهد السّينما بمصر، وتكلّلت هذه القصّة بالزّواج في عام 2014، أي أنّ زواجهما استمرّ ما يقارب الـ 3 سنوات فقط.

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وينتمي حازم زيدان لعائلة فنية بامتياز، فوالده الفنان أيمن زيدان، وأعمامه وائل وشادي زيدان، يعملان في التمثيل أيضًا، وشاركا في عدد من المسلسلات التلفزيونيّة، وكان لشقيقه الرّاحل نوار زيدان بعض المشاركات الفنيّة البسيطة في طفولته، أما آخر اعمال حازم التمثيليّة، فكان مسلسل وهم عام 2018.

في المقابل، شاركت نهى عابدين في عدد من الأعمال، وحقّقت نجاحًا كبيرًا، منها "حلاوة الدنيا"، إلى جانب الفنانة هند صبري، ومؤخرًا، شاركت في مسلسل الحرملك، إلى جانب عدد من النجوم.