هايلي بولدوين تعايد جاستين بيبر في ذكرى خطوبتهما الأولى.. وتتغزّلُ بحماتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في مثل هذا اليوم من العام الماضي، تقدّم مُغنّي البوب الكنديّ، جاستين بيبر، 25 عامًا، لخطوبة عارضة الأزياء العالميّة، هايلي بولدوين، 22 عامًا، عندما جثى على رُكبته، وقدّم لها خاتم الخطوبة الألماسيّ، في جُزر الباهاما.

وبمُناسبةِ مُرور عامٍ على هذه اللّحظة المُميّزة، عايدت بولدوين زوجها بيبر، عبر صورة نشرتها في إنستغرام، حيث كانا يجلسان وسط الصّحراء، وهايلي ترتدي إطلالة بستايل الكونتري، بينما اعتمد جاستين شورت سباحة أزرق، وقُبّعة مُطابقة.

وعبّرت عارضة الأزياء عن حُبّها لزوجها، من خلال الكلمات التي تركتها أسفل الصّورة، حيث كتبت له: "قبل عام واحد، قُلت نعم، لكي أكون صديقتك المُقرّبة مدى الحياة، واليوم لم أحبّك أكثر من ذلك.. الحياة تحلو كُلّ يومٍ بسببك، وأنت تملك قلبي مدى الحياة".

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يبدو أنّ علاقة هايلي ليس مِثاليّة مع زوجها جاستين فقط، بل مع حماتها باتي ماليت، 44 عامًا، أيضًا، ففي يوم الجمعة الماضية نشرت والدة جاستين بيبر صورة في إنستغرام، وعلّقت عليها "عشق الصّيف في كندا"، لتُعلّق هايلي عليها قائلةً: "كيف لحماتي أنْ تبدو بعمر الـ 21.. إنّك الأجمل".

ومن الجدير ذكره، أنّه تبادل جاستين وهايلي، نذور الزّواج في محكمة نيويورك بشكلٍ سرّيّ بعد شهرين من خطوبتهما، وينويان إقامةِ زفاف لهما، بعدَ عام من تاريخ الزّواج القانونيّ.