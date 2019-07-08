ديانا حداد سعيدةٌ بتفاعل الجمهور مع "أحبك كذا"

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""الخليج 365"" من بيروت: عبّرت الفنانة ديانا حداد عن سعادتها بالأصداء الأولى لأغنيتها المنفردة الجديدة "أحبك وكذا" التي طرحتها منذ أيام قليلة بأسلوبٍ مختلف في الكلمة واللحن والتوزيع الموسيقي الملائم لأجواء الصيف، مجددة تعاونها من ناحية الألحان مع علي صابر بعد تفاعل الجمهور مع أغنية "إلا هنا". حيث حققت الأغنية الجديدة المليون الأول بعدد المشاهدات، بعد يومين من طرحها عبر قناة روتانا YouTube. علماً أنها من كلمات الشاعر فراس الحبيب، وتوزيع موسيقي للمايسترو محب الراوي الذي قام بعملية المكساج أيضاً، لتسند مهمة الماستر لطوني حداد.

هذا وتأتي أغنية "أحبك وكذا" ضمن مجموعة أغنيات منفردة ستطرحها "حداد" خلال الفترة المقبلة، فيما تعمل على تجهيز ألبومها الجديد من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

