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شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة "غير متوقعة" تنشر لأول مرة عن النجمة العالمية كاميرون دياز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع الفيلم الكوميدي the mask أن يحصد نجاح كبير بعد العرض الأول له بدور السينما في عام 1994 ، حيث تم تقديم جرعة كوميديا مكثفة بالعمل جعلت نجاحة ليس جماهيري فقط، بل أشاد به النقاد أيضا .
ولم يعرف الكثيرين أن نجمة العمل " كاميرون دياز " ظرت لأول مرة في هذا الفيلم علي شاشة السينما، حيث كانت تعمل في ذلك الوقت عارضة أزياء، و في هذا الوقت عرض المخرج تشاك راسل على دياز الشاركة في الفيم أثناء حضوره أحد عروض الأزياء .
وكانت الممثلة " كاميرزن دياز " تتعامل أمام الكاميرا بطبيعية واضحة وهو ما جعلها قفزت إلى عالم الشهرة بعد عرض " The Mask " .
يذكر أن جيم كاري شارك في بطوله فيلم " the mask " مع عدد كبير من النجوم العالمين مع كاميرون دياز مثل بيترريجيرت ونانسي فيش و ريتشارد جيني و غيرهم .
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