خاص| طارق صبري يكشف موعد عرض "كتف قانوني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هانى صابر:
قال الفنان الشاب طارق صبري، إنه سيعود لتصوير دوره في مسلسل "كتف قانوني" خلال الأسبوعين المقبلين.
وأضاف صبري لـ"الخليج 365"، أن الجهة المنتجة، قررت عرض المسلسل على القنوات الفضائية في سبتمبر المقبل، موضحًا أن عدم مشاركته في فيلم "ضد مجهول"، كانت بعد اعتذاره عن العمل عقب أن عرض عليه.
وحول غيابه عن المسرح، قال الفنان الشاب إنه يتمنى أن يجد فكرة جديدة، أو تجربة قادرة على تشجيعه، يخوض بها تجربة مسرحية خلال المرحلة المقبلة.
ويشارك في بطولة مسلسل "كتف قانوني" أحمد بدير ورنا سماحة وسارة سلامة ومحمد نجاتي وطارق صبري وأحمد سلامة ومدحت تيخا وعبدالله مشرف ومحمد الصاوي ومنير مكرم وحسن عبدالفتاح، وبعض الوجوه الشابة، وهو من تأليف فتحي الجندي والمنتج الفني أسامة سركيس، إنتاج شركة "دي لايت" لمالكها عصام طنطاوي، ومن إخراج عادل الأعصر.
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