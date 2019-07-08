محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
يحتفل اليوم الاثنين، الفنان السوري الشاب سامر إسماعيل، الذي جسد شخصية الصحابي عمر بن الخطاب في مسلسل "عمر"، بعيد ميلاده الـ34.
وولد سامر في مثل هذا اليوم 8 يوليو من عام 1985. ونرصد في التقرير التالي 11 معلومة عن الفنان الشاب.
1- تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2010.
2- بدأ حياته الفنية بدور صغير في مسلسل "جلسات نسائية".
3- كانت انطلاقته الحقيقة في مسلسل (عمر) حيث جسد شخصية الصحابي عمر بن الخطاب.
4- في البداية تدرب على أداء دور "وحشي الحبشي" لكن المخرج حاتم علي اختاره لأداء الدور الرئيسي بشخصية (عمر بن الخطاب).
5- قال سامر في تصريحات صحفية، إنه اضطر لزيادة وزنه 12 كيلو جرام ليصل لقوام الشخصية المطلوب.
6- أصر مخرج المسلسل، على أن يؤدي سامر مشاهد المعارك بنفسه، وفي أحد المشاهد سقط عن حصانه ما تسبب بتوقف التصوير لعدة ساعات بعد إصابته برضوض وكدمات.
7- أعلن المخرج بعدها، أنه اختار سامر للشخصية، وقرر دبلجة الحوار، بحيث لا يظهر صوت سامر في المسلسل، وظهر صوت ممثل آخر.
8- قال سامر لبرنامج "كلام نواعم" إن دبلجة صوته لم تضايقه، وإنه اضطر لحلاقة نصف شعره لأن الفاروق عمر بن الخطاب كان أصلع.
9- اشترطت عليه الشركة المنتجة (تلفزيون قطر وMBC) عدم تمثيل أي دور قد يفتح باب الانتقادات والاتهامات بتشويه اسم "الفاروق عمر"، ما تسبب في قلة مشاركاته الفنية.
10- أعلن في مطلع عام 2017 زواجه من مصممة الأزياء السورية/الصربية (مايا بكري) بعد قصة حب دامت بينهما 8 سنوات، وأنجب منها ابنه "روي".
11- وسامر متابع جيد للنجم المصري العالمي محمد صلاح، ونشر صورة لـ"مو" في أبريل الماضي وعلق عليها: "فخر مصر وفخر العرب ألف مبروك للملك محمد صلاح".
سامر إسماعيل في لقاء تلفزيوني
سامر إسماعيل في سكاي نيوز عربية
سامر إسماعيل وحوار بعد مسلسل الفاروق
كانت هذه تفاصيل خبر تزوج بعد حب 8 سنوات ومعجب بـ"صلاح".. 11 معلومة عن سامر إسماعيل بطل مسلسل (عمر) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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