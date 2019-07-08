تزوج بعد حب 8 سنوات ومعجب بـ"صلاح".. 11 معلومة عن سامر إسماعيل بطل مسلسل (عمر)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

يحتفل اليوم الاثنين، الفنان السوري الشاب سامر إسماعيل، الذي جسد شخصية الصحابي عمر بن الخطاب في مسلسل "عمر"، بعيد ميلاده الـ34.

وولد سامر في مثل هذا اليوم 8 يوليو من عام 1985. ونرصد في التقرير التالي 11 معلومة عن الفنان الشاب.

1- تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2010.

2- بدأ حياته الفنية بدور صغير في مسلسل "جلسات نسائية".

3- كانت انطلاقته الحقيقة في مسلسل (عمر) حيث جسد شخصية الصحابي عمر بن الخطاب.

4- في البداية تدرب على أداء دور "وحشي الحبشي" لكن المخرج حاتم علي اختاره لأداء الدور الرئيسي بشخصية (عمر بن الخطاب).

5- قال سامر في تصريحات صحفية، إنه اضطر لزيادة وزنه 12 كيلو جرام ليصل لقوام الشخصية المطلوب.

6- أصر مخرج المسلسل، على أن يؤدي سامر مشاهد المعارك بنفسه، وفي أحد المشاهد سقط عن حصانه ما تسبب بتوقف التصوير لعدة ساعات بعد إصابته برضوض وكدمات.

7- أعلن المخرج بعدها، أنه اختار سامر للشخصية، وقرر دبلجة الحوار، بحيث لا يظهر صوت سامر في المسلسل، وظهر صوت ممثل آخر.

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8- قال سامر لبرنامج "كلام نواعم" إن دبلجة صوته لم تضايقه، وإنه اضطر لحلاقة نصف شعره لأن الفاروق عمر بن الخطاب كان أصلع.

9- اشترطت عليه الشركة المنتجة (تلفزيون قطر وMBC) عدم تمثيل أي دور قد يفتح باب الانتقادات والاتهامات بتشويه اسم "الفاروق عمر"، ما تسبب في قلة مشاركاته الفنية.

10- أعلن في مطلع عام 2017 زواجه من مصممة الأزياء السورية/الصربية (مايا بكري) بعد قصة حب دامت بينهما 8 سنوات، وأنجب منها ابنه "روي".

11- وسامر متابع جيد للنجم المصري العالمي محمد صلاح، ونشر صورة لـ"مو" في أبريل الماضي وعلق عليها: "فخر مصر وفخر العرب ألف مبروك للملك محمد صلاح".

سامر إسماعيل في لقاء تلفزيوني

سامر إسماعيل في سكاي نيوز عربية

سامر إسماعيل وحوار بعد مسلسل الفاروق