تراند اليوم : فنانتان مصريتان تعلنان طلاقهما في يوم واحد.. ما السبب؟



أعلنت ممثلتان مصريتان طلاقهما في يوم واحد، إذ كشفت الفنانة نهى عابدين، عن طلاقها من زوجها الفنان السوري حازم زيدان، بعد زواج استمر لـ5 سنوات، وأثمر عن طفل واحد.

وحازم هو نجل النجم السوري أيمن زيدان، واختار أن يطلق على ابنه اسم “أيمن” تيمناً باسم والده، حيث يقيم الصغير مع والدته بمصر، في الوقت الذي يقيم فيه حازم مع عائلته بدمشق.

كما أعلنت الفنانة إيمان أيوب، انفصالها عن زوجها المصور السينمائي زكريا عامر، بعد مرور عام وشهر واحد فقط على زواجهما.

وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أنا انفصلت عن زوجي السابق زكريا عامر”، وأضافت: “الحمد لله على كل شيء فعلا كل شيء نصيب”.

وأشارت إلى أن الطلاق حدث بعد مشاكل كثيرة، وعلقت قائلة: “حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وكانت إيمان تزوجت من عامر بعد قصة حب جمعت بينهما خلال تصوير مسلسل “البيت الكبير”.



