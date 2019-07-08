فيديو.. فايز المالكي يطالب النيابة العامة بفرض غرامة على من ينتحل شخصية سعودي في الاعلام

هاجم الفنان السعودي فايز المالكي كل شخص يظهر في وسائل الإعلام وينتحل شخصية سعودية، ويشوه عادات وتقاليد السعودية، مطالباً النيابة بفرض غرامة على من ينتحل شخصية سعودي في الإعلام أو غيره. ونشر فايز المالكي مقطع فيديو قال فيه: “إحنا في ناس عندنا من مصر ومن المغرب ومن الأردن ومن فلسطين ومن جميع الدول العربية، قعدوا عندنا هنا كان لهم الفضل وكان لهم معروف علينا، ونحترمهم ونقدرهم ونفاخر فيهم، وهم يبادلونا نفس الشعور، ما عمرهم جو تكلموا على البلد، وهم مثقفين وواعين وأصحاب شهادات علم، كانوا مثل النسمة مروا وراحوا، ذكراهم جميلة لحتى الآن”.

وتابع: “ولكن لما يجي واحد عايش في خير هالبلد، وتحت أمن وأمان هالبلد، وينتقد هالبلد ويقول أنا إعلامي، ويسيء لعاداتنا وتقاليدنا لا ما نرضاها أبداً، النيابة العامة الآن اللي يتستر عليه خمس سنوات، اللي ينتحل شخصية عليه خمس سنوات، ليه ما يكون في قرار إن أي واحد ينتحل شخصية إنه هو سعودي يكون في سجن وغرامة”. واستطرد قائلاً: “اعتقد لو أصدرت النيابة العامة هذا القرار، وقالت أي واحد يطلع في الإعلام أو في أي مكان ويقول أنا سعودي مو بسعودي ترى فيها خمس سنوات، وترى فيها مليون غرامة، اعتقد كل واحد يطلع يقول هذا جوازي وأنا من البلد الفلاني وحتشرف ببلدي”. وأضاف المالكي: ” انتم في بلدنا لكم كل الحب ولكم كل التقدير ولكم كل الاحترام، لكن أرجوكم لا تكلمون باسم السعودية والسعوديات وانتم مش سعوديين”.