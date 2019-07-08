بأغنيته الشهيرة “أنا ليك”.. سامو زين يشوّق الجمهور لكليبه الجديد

متابعة بتجـــــــــرد: كشف النجم سامو زين عن البرومو الدعائي الرسمي الأوّل لكليبه الجديد “ورد البستان” المقرر طرحه قريبًا.

ولم يحدّد سامو زين تاريخ إطلاق العمل، فاكتفى بتعليقه على الفيديو عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي بعبارة “صيف ٢٠١٩ قريبا”.

ويظهر سامو زين في البرومو بلقطات ضاعف من خلالها حماس الجمهور لمشاهدة الكليب، حيث يبدأ العمل بمقطع من أغنية “أنا ليك” وهي واحدة من أشهر الأغاني التي طرحها خلال مشواره الفني.

تجدر الإشارة إلى أن كليب “ورد البستان” من إخراج اسماعيل الأبرص الذي سبق وتعاون معه سامو زين في عدد كبير من الأعمال الغنائية المصوّرة.