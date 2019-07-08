تراجع 3 أفلام في شباك التذاكر الأمريكي.. و"سبايدر مان" يتصدر

تصدر فيلم الحركة والمغامرات الجديد "الرجل العنكبوت: بعيدا عن الوطن" (Spider-Man: Far From Home) إيرادات السينما في أمريكا الشمالية مطلع الأسبوع، محققا إيرادات بلغت 93.6 مليون دولار.



والفيلم بطولة توم هولاند وجيك جيلنهال وماريسا تومي وزيندايا ومن إخراج جون واتس.





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بينما تراجع الجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة "حكاية لعبة 4" (توي ستوري 4) من المركز الأول إلى الثاني، محققا إيرادات بلغت 34.3 مليون دولار.

واحتفظ الفيلم الكوميدي "أمس" (يسترداي) بالمركز الثالث، للأسبوع الثاني، بإيرادات بلغت 10.8 مليون دولار، وهو بطولة هيميش باتل وليلي جيمس وكيت مكينون، من إخراج داني بويل.

وتراجع فيلم الرعب "عودة أنابيل" (أنابيل كمز هوم) من المركز الثاني إلى الرابع، بإيرادات بلغت 9.8 مليون دولار، بطولة باتريك ويلسون وفيرا فاميجا وستيفان بلاكهارت ومن إخراج جاري دوبرمان.

كما تراجع فيلم الخيال "علاء الدين" من الرابع إلى الخامس، محققا إيرادات بلغت 7.6 مليون دولار، والعمل بطولة مينا مسعود ونعومي سكوت وويل سميث، من إخراج جاي ريتشي.