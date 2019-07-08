بالصور- روان عليان تحتفل بعيدها وجديدها على نار حامية

Jul 08, 2019
في الوقت الذي تتحضر فيه لإطلاق جديدها، احتفلت الفنانة الفلسطينية الشابة روان عليان بعيد ميلادها في أجواء مميزة وبحضور اصدقائها.
ونشرت “عليان” مجموعة صور من أجواء الاحتفال وكتبت: “الناس الحلوة والطيبة رزق.. فاجأتوني وخجلتوني بذوقكم وبكرمكم واخلاقكم.. شكراً كثيراً ومن القلب لكل شخص في الصورة”.
من جهة أخرى، تعمل روان على قدم وساق على أغنيتها الجديدة “أنا عندي حبيب” تأليف وتلحين محمد رفاعي ومن إنتاج شركة لايف ستايلز ستديوز.
روان صوّرت الأغنية على طريقة الفيديو كليب تحت ادارة المخرج فادي حداد في لبنان، على أن يصدر العمل قريباً جداً.
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