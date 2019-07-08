فايز المالكي يفتحُ النّار على مشاهير سناب شات.. ما علاقة المرأة السّعوديّة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فتح الفنان السّعوديّ، فايز المالكي، النّار على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعيّ، وتطبيق "سناب شات"، خاصّة السّعوديّات منهم. مطالبًا إياهنّ باحترام البلد الذي يعيشنَ فيه.

وقال فايز، في مقطع فيديو، نُشر على يوتيوب: "رسالة لكل مشهور في السناب يعيش في مملكة الإنسانية، احترم البلد الذي تعيش فيه، طلبنا الوحيد مثل ما نحترمك احترمنا، مثل ما نحترم عاداتك وتقاليدك احترم عادتنا وتقاليدنا".

وأضاف: "أغلب مشهورات السناب شات اللي حالقة شعرها، واللي فرداه وتمشي بالسيارة وتتمسخر وتتذمر من العيشة في السعودية، وتنشر خصوصياتها وتتمنى تسافر لبلد آخر، وفي النهاية تطلع ليست سعودية".

وواصل: "يا ليت مثلما نحترمكن لابد تحترمون عاداتنا وتقاليدنا ولا تسخرون من عاداتنا وتقاليدنا، وتقولون متخلفون فنحن لن نرضى الإساءة لبلدنا ولا للمرأة السعودية".

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وأكمل هجومه على مشاهير السوشال ميديا قائلًا: "لكن كل التقدير والاحترام في بلدنا، لكن عليكن احترام عاداتنا وتقاليدنا، فما تفعلونه من الاستعراض والتفاهات بناتنا لا يسونه".

واختتم: "يجب أن تتبع النيابة، الشخصيات التي تنتحل شخصية سعودية واتخاذ قرار بالسجن والغرامة بحقهم".

يُذكر، أنّ فايز المالكي، اشتهر بشخصيّة "مناحي" التي تمتاز بالشعبيّة، والروح الكوميديّة، وشارك في عشرات الأعمال الفنيّة من مسلسلات ومسرحيّات سعوديّة.