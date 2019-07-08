اوس اوس : الكوميديا وحشتني رمضان اللى فات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان اوس اوس عن سعادته بردود الأفعال الذى يتلقاها الآن حول دوره فى مسلسل "هوجان" قائلاً : لم أتخيل حدوث ذلك خاصة أننى لعبت طوال المسلسل دور بعيد تماماً عن الكوميديا التى اعتاد الجمهورعليها منذ ظهوري فى مسرح مصر.
اوس اوس استكمل تصريحاته بتأكيده على أنه ورغم النجاح الذى صاحب مسلسل "هوجان" والإشادات التي نالها على شخصية "حورس" الذى لعبها ضمن أحداث العمل إلا أنه افتقد الكوميديا، وبالتالى يرغب فى تقديم وجبة دسمة منها خلال الأعمال القادمة.
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