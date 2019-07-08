كتب امير فتحي في الاثنين 8 يوليو 2019 08:50 صباحاً - شنّ الفنان زين العمر هجوماً عنيفاً على أحد الفنانين، من دون ان يسميه، مشيراً إلى أن هذا الفنان رفض أن يعزف النشيد الوطني اللبناني، خلال إحياء حفل له.
وكتب العمر في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: “في فنان مبارح بحفلتو رفض إنو يحطو النشيد الوطني اللبناني تفه على شرفك وشرف يللي بيحضرك وتفه على شرف يللي عاملين إلك قيمة، أكيد اليوم كل الناس رح يبزقوا عليك يا واطي …..ما الي الشرف اكتب اسمك على صفحتي”.
وأضاف: “وايضاً نعم تفه على شرف اكبر مطرب اذا رفض ان يضع نشيد وطنه في حفلته ما حدا اكبر من الوطن …. ومن يرفض نشيد وطنه يجب محاكمته مين ما كان يكون … مين قال ؟؟؟ انا قال”.
وتابع العمر: رداً على بعض السفهاء : اول شي يللي عم بسبلي بحب قلك انا ما سميت الشخص او المطرب باسمو تاني شي نعم انا عندي لبنان بعد الله ويللي ما بحب لبنان ما يسمعني وانا اصلا ما بشرفني غني لاي شخص ما بحب لبنان مين ما كان يكون وهيدا المطرب يللي ما قبل يحط النشيد الوطني واحد تافه منحط”.
كما كتب العمر: “هنٌي مين ما كانوا يكونوا ……. أنا زين العمر بكل فخر لبناني أباً عن جد ووطني عندي بعد الله And it’s ok بالإذن من حبيبة قلبي إليسا”.
كانت هذه تفاصيل خبر زين العمر في أقوى هجوم على أحد الفنانين: “تفه على شرفك وشرف يللي بيحضرك”.. ما علاقة اليسا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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