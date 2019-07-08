شاهد.. ماريا كاري تشارك في تحدي غطاء الزجاجة ولكن بطريقة مختلفة!

كتب امير فتحي في الاثنين 8 يوليو 2019 08:50 صباحاً - شاركت المغنية الأمريكية ماريا كاري في تحدي غطاء الزجاجة، الذي انتشر مؤخراً بشكل كبير، ونجحت في فتح غطاء الزجاجة ولكن بطريقة مختلفة تماما ادهشت الجمهور.

فقد نشرت ماريا كاري مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيه وهي تستعد لخوض تجربتها في التحدي ثم فاجأت الجميع باستخدام قوة صوتها في فتح الغطاء، وعلقت قائلة: ” قبلت التحدي”.