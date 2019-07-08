اول تعليق من محمد صلاح بعد خروج مصر من أمم أفريقيا.. فماذا قال؟

كتب امير فتحي في الاثنين 8 يوليو 2019 08:50 صباحاً - علق محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، على خروج مصر من كأس امم افريقيا من دور الـ16، أمام منتخب جنوب أفريقيا السبت الماضي.
وكتب صلاح في تغريدة عبر حسابه على تويتر قائلا: «حزين جدا لخروجنا المبكر من كأس امم افريقيا، كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية، اللي لازم أشكرها شكرا كبيرا على الدعم المعتاد منهم وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها، والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم».
الجدير بالذكر أن مصر تستضيف بطولة الأمم الإفريقية في نسختها الثانية والثلاثين في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، بمشاركة 24 منتخبًا، للمرة الأولى في تاريخ البطولة القارية، وتضم البطولة 6 مجموعات مقسمين إلى 3 مجموعات بالقاهرة و مجموعة في الإسكندرية ومجموعة أخرى في الإسماعيلية إلى جانب مجموعة في السويس.
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