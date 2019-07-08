الجزائر تفوز على غينيا 3- 0 وتنتقل إلى ربع نهائي أمم أفريقيا

كتب امير فتحي في الاثنين 8 يوليو 2019 08:50 صباحاً - تأهل المنتخب الجزائري إلى الدور ربع النهائي في بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي تجري منافساتها في مصر، إثر تغلبه على نظيره الغيني بثلاثية نظيفة الأحد.

وسجل أهداف الجزائر يوسف بلايلي ورياض محرز وأدم أوناس.

وكان مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي قد أكد في تصريحات صحفية أن منتخب بلاده لم يأت إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر للاكتفاء ببلوغ ثمن النهائي.

وتفادى المنتخب الجزائري الفخ الذي سقط فيه منتخبا المغرب ومصر في الدور ثمن النهائي؛ فالمنتخبات العربية كانت الوحيدة التي أنهت الدور الأول بالعلامة الكاملة، وحافظت على نظافة شباكها.

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في المقابل، حاولت غينيا بقيادة المدرب البلجيكي بول بوت، تشكيل خطر على المرمى الجزائري دون نجاعة، لاسيما وأنها خاضت مباراتها الثانية بغياب نجم ليفربول الإنكليزي نابي كيتا الذي أبعدته الإصابة عن البطولة.

وتلتقي الجزائر التي تغلبت على تنزانيا بثلاثية في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، في ربع النهائي الفائز من ساحل العاج ومالي الاثنين.

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