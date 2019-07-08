ريهام سعيد تنشر أول صورة لها بعد المرض، شاهد كيف بدت

نشرت الاعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام أول صورة لها بعد الوعكة الصحيّة التي ألمت بها مؤخراً.

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وبدا وجه ريهام متعب في الصورة حيث قامت بتوجيه رسالة إلى جمهورها جاء فيها: “أنا لست مصابة بمرض جلدي، ووجهي موجود الحمدالله، اشكركم على دعواتكم وأرجو منكم المزيد من الدعوات”.

وكانت ريهام قد اتخذت من حسابها على انستغرام منبراً لتنشر صورة لنفسها مرفقة بدعاء: “اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفائك اللهم اشفني وعافني اللهم أنت الرحيم ارحمني ويا غافر الذنب اغفر لي وأعنى على شكرك وذكرك وحسن عبادتك”. وختمت التعليق طالبة من الجمهور بالدعاء لها خاصة بعدما اعلنت عن إصابتها “بفيروس” فى الوجه وقالت “دعواتكم بالشفاء يارب”.

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