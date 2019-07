ابنتا كيم كارداشيان تسرقان الأضواء بفيديو تصفيف الشعر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سرقت ابنتا نجمة تليفزيون الواقع، كيم كارداشيان، قلوبَ المعجبين، عقب نشرها مقطع فيديو لـ"شيكاغو" وهي تُصفّف شعر شقيقتها الأكبر سنًا "نورث".

ونشرت كارداشيان الفيديو على "إنستغرام"، وظهرت شيكاغو البالغة من العمر عامًا واحدًا وهي تُركّز بشدة في عملها، بينما تجلس أختها مشغولة بنشاط آخر.

وارتدت "شيكاغو" سترة باللون الخوخي مع سروال متماثل، بينما كانت أختها، البالغة من العمر ستة أعوام ، ترتدي سترة ملونة، وكانتا محاطتين بألعاب في الخلفية.

وينافس دور شيكاغو الجديد كمصففة شعر، شقيقتها "نورث" كمصورة، كما يتّضح من بعض الصور التي نشرتها كارداشيان قبل أيام فقط.

وفي يوم الثلاثاء، شاركت نجمة "Keeping Up with the Kardashians" سلسلة من الصور التي نسبتها إلى ابنتها نورث.

وأبدى العديد من المُعلّقين إعجابهم بالصور التي التقطتها "نورث"، حيث قالت إحدى مستخدمات "إنستغرام": "لقطة رائعة".

ولدى كارداشيان شيكاغو، نورث، وسانت ويست، البالغ من العمر ثلاث سنوات، والمولود الجديد من زوجها مغني الراب كانييه ويست.