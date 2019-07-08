شيماء سبت تتعرّض لحروق في وجهها.. فما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة البحرينية شيماء سبت، عن تعرُّضها للإصابة بحروق في وجهها، لافتةً إلى أنها كانت تقوم بـ"تان"، في وجهها مما أصابه بحروق.

وأكّدت شيماء أنها خضعت للعلاج في المركز الألماني الطبي للتجميل، في مملكة البحرين على يد الطبيب "بولو"، وبدأت في التعافي بعض الشيء وتحتاج لبعض الوقت كي تتعافى تمامًا.

وطمأنت شيماء سبت، جمهورها على صفحتها، فنشرت بعض الصور أثناء تلقيها العلاج على حسابها عبر خاصية "إنستغرام ستوري".

كما كتبت عبر "تويتر"، قائلةً: "الحمدلله على كل حال حبيت أطمنكم حرق سطحي".

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وأضافت الفنانة البحرينية أنها تخضع لعلاج مع معالجة جلدية، فقالت: "إن شاء الله بفضل رب العالمين أحتاج وقتا ويتعالج حسب كلام الدكتورة الجلدية المعالجة".

يُذكر أن شيماء سبت، على علاقة متوترة بجمهورها، بعدما هاجمت متابعيها في وقت سابق، جرّاء تعليقات مسيئة لها على صورتها، قائلةً: "كنت مرتاحة وايد الفترة اللي طافت، لأن قررت ما أفتح الكومنت مال "إنستغرام"؛ لأن فيه وايد ناس ما يستحقون أنهم يتواصلون مع أي شخصية مشهورة، أو أي شخصية لها وضعها في المجتمع".

وتابعت: "بالصدفة اليوم نزلت صورة، بالغلط، ونسيت الكومنت مفتوح، وللأسف أن ظني ما خاب، لأن فعلا الناس المتخلفين لا زالوا موجودين، وفعلا كان قراري صائبًا وصحيحًا، لن أسمح للحشرات الإلكترونية يدخلون حساباتي".