مي عمر تتألّق في إطلالة صيفية خلال أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة مي عمر عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير "إنستغرام" صورة جديدة لها خلال قضاء إجازتها، وظهرت خلالها بإطلالة صيفية خطفت بها الأنظار وعلقت على الصورة قائلة «مرحب بالصيف». وخاضت مي عمر السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا وحققت من خلال دورها ردود فعل إيجابية. ومسلسل "ولد الغلابة" من بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، إدوارد، كريم عفيفي، إنجي المقدم، هبة مجدي، مي عمر، سلوى عثمان، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي. Advertisements قد يهمك ايضاًً: الناقد طارق الشناوي يصف شخصية مي عمر في "ولد الغلابة" بأنها لا تدخل القلب مي عمر تؤكد استمتاعها بالعمل مع أحمد السقا

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