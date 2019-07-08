هاني شاكر يشن هجومًا على اتحاد الكرة المصري

أثارت خسارة المنتخب المصري لكرة القدم وخروجه المفاجئ من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة على أرضه، صدمة لدى جمهوره وانتقادات واسعة من أبرزها هجوم نقيب الفنانين والمهن الموسيقية المطرب هاني شاكر.

وقال شاكر في منشور على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك"، "بعد هذا الخروج المتوقع والغير مفاجئ أقول للشعب المصري العظيم أنت تستحق منظومة رياضية أكثر احتراما لك وأكثر حرصا عليك وعلى تاريخك العظيم أما اتحاد الكره اتحاد المجاملات اتحاد البيزنس اتحاد المصالح فأنتم في مزبلة التاريخ ليس من الان بل من بعد صفر كاس العالم استقيلوا يرحمكم الله".

وأعلن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، بعد منتصف ليل يوم السبت استقالته وإقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني وعلى رأسه المدرب المكسيكي، خافيير أغيري، بعد خسارة المنتخب صفر-1 على استاد القاهرة الدولي أمام نحو 75 ألف متفرج، في مواجهة جنوب إفريقيا التي سجلت هدف الفوز قبل خمس دقائق فقط من نهاية المباراة.

وقال "إن القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شيء تجاه المنتخب الوطني، وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل"، مؤكدًا أن الجهاز الفني والإداري "مقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسؤولين عنها رغم تلبية كافة مطالبه".

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وعلّق شاكر على قرار الإستقالة بمنشور آخر، "إلى اتحاد الكره المصري شكرا علي الاستجابه السريعة بالاستقالة وان كنت اعتقد ان هذه الاستقالة لن تمنع محاسبتكم والتحقيق معكم فيما اقترفتم في حق الشعب المصري العظيم من اول نكسه وصفر كاس العالم وحتي الخروج المهين في بطوله أفريقيا امس وخاصه بعد وقوف الدوله المصريه والشعب المصري ورائكم ولكنكم خذلتمونا كالعادة خذلكم الله".

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