شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة الهندية جانفى كابور مع كارتيك آريان فى Dostana 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت الممثلة الهندية جانفى كابور على بطولة الفيلم البوليودى " Dostana 2 " أمام الممثل الشاب كارتيك آريان، لتبدأ تصويره سريعاً، ويتم طرح الفيلم فى دور العرض السينمائية الهندية قريباً .

وقد أبدت الممثلة الهندية جانفى كابور تحمسها الشديد تجاه ظهورها لأول مرة أمام الممثل كارتيك آريان على الشاشة، وصرحت بأن تجربة بطولة " Dostana 2 " ستكون ممتعة جداً، ولكن لم تذكر آية تفاصيل أخرى عن الفيلم فيما يخص" الميزانية، القصة، المخرج، بقية فريق العمل، ميعاد التصوير والطرح بدور العرض السينمائية الهندية "، بل إلتزمت التكتم التام حتى يكون الفيلم بمثابة مفاجآة جديدة للجمهور .

يذكر أن فيلم " Dostana 2 " ، هو الجزء الثانى للفيلم البوليودى " Dostana " الذى عرض فى عام 2008 ، بطولة كلاً من الممثلين " جون آبراهام ، بريانكا تشوبرا، أبهيشك باتشان "، قصة تارون مونسخانى، حوارأنفيتا دات جوبتان، من إخراج تارون مونسخانى، والذى كان يروى حياة شابين يدعون أنهم مثليين ويقعون فى حب فتاة جميلة لتكتشف فى النهاية أنهم ليسوا مثليين وقاموا بذلك من أجل الحصول على سكن .

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وعلى صعيد فنى آخر سوف نرى الممثلة الهندية جانفى كابور فى فيلم بوليودى آخر قريباً بعنوان " Roohi Afza " بطولتها مع كلاً من " راجكومار راو، فارون شارما، أليكس أونيل"، وهو من نوع الكوميديا الرعب من إخراج هارديك ميهتا .