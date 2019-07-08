شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة..محمد الحلو يحيى حفلا غنائيا نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان محمد الحلو لإحياء حفل غنائى ضمن حفلات موسم الصيف الحالى، يوم الجمعة الموافق 12 يوليو الجارى، فى إحدى النوادى الكبرى بالمقطم.

ومن المقرر أن يقدم محمد الحلو خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الغنائية، ليالى الحلمية، على إيه ناويلى، أهيم شوقًا، يا حبيبى، ولا كنت يوم، زيزينيا، حيران، آى والله، غريب الدار، التوبة، لا مش أنا اللى أبكى.

يذكر آن محمد الحلو هو واحد من أشهر المطربين في الثمانيات والتسعينات، وكان محمد الحلو بدأ مشواره الفني من خلال غناء وتقديم العديد من الأغاني التراثية التي كان لها صدى كبير في العالم العربي، ومن أشهر أغانى "افتح كتابك"، و"رحال"، و"يا قمر"، و"عصافير الجنة".

Advertisements