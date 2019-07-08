أحمد صلاح حسني: هذا الدعاء لا يفارقني في كل صلاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان أحمد صلاح حسني، عن الدعاء الذي لا يفارقه في صلاته، عبر حسابه علي "تويتر".

وكتب صلاح: "أتمنى من الله أن أكون دائمًا موفق في اختياراتي، وثابت في خطواتي، دي الدعوة اللي لا تفارقني في كل صلاة.. يارب التوفيق وأن أكون دائمًا عند حسن ظنكم".

ويعرض لحسني، حاليًا في دور العرض السينمائي، فيلم "الممر" الذي يشارك في بطولته أحمد عز، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة، وحجاج عبدالعظيم، والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة الحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدء من حرب 1967 حتى حرب الاستنزاف.​