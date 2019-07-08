شكرا لقرائتكم خبر عن "ده أنا القلب" لـ محمد نور وجنات ربيع تتخطى مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية "ده أنا القلب" الذى طرحها النجم محمد نور وجنات ربيع منذ فترة قليلة أكثر من مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير"اليوتيوب" ، وتنتمى إلى أغانى الفرح، وهى من كلمات عبد المنعم ربيع وألحان إسماعيل عبده، وتوزيع محمد شفيق وإخراج عبد المنعم ربيع، وتم إذاعتها على عدد كبير من القنوات .









وتقول كلمات الأغنية: "ده أنا القلب اللى داب ف هواك وعاش يحلم ويتمناك بيدارى القمر منك يا أغلى حبيب روحى عشقاك ياروح قلبى يا أحلى حياة لقيت فيك اللى بتمناه مافيش بعدك ولا قبلك عيونك حتة م الجنة أشوفك يومى يضحكلى بتخطف روحى آه وعقلى خطير جدًا ومتمكن كفايا جمال بقى ارحمنى".