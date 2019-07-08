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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول صورة لريهام سعيد بعد مرضها الأخير.. ورسالتها للجمهور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في اول ظهور لها بعد مرضها الاخير نشرت الاعلاميه ريهام سعيد صورة لها علي موقع تبادل الصور" انستجرام" وهي في منزلها .
وكتبت ريهام علي الصورة " لأصحابي اللى عايزين يطمنوا أنا معنديش مرض جلدي، ووشي موقعش، ومش هيقع، أرجو الدعاء " .
وكانت ريهام قد عانت من ميكروب في أنفها تفاقم بعد ذلك إلي جزء من الوجه لتقوم بإجراء عملية، وتخضع لعلاج مكثف لمدة أسبوعين خوفا من أن يصل الميكروب للمخ.
يذكر أن ريهام تقدم برنامج صبايا الذي يذاع على قناة الحياة يوم الأحد والإثنين من كل أسبوع في العاشرة مساء .
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