شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عزة شقيقة المطربة أمينة بأزمة قلبية مفاجئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت منذ قليل عزة شقيقة المطربة أمينة بعد أزمة قلبية مفاجئة بمنزلها، ويتم نقل الجثمان بعد ساعات قليلة إلى الإسكندرية لدفنها بمقابر العمود إبياصة بمنطقة كرموز عقب أداء صلاة الظهر على الجثمان بالمسجد المتواجد بالمقابر هناك.

وقالت المطربة أمينة لـ"الخليج 365"، إنها ستتلقى العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية عقب عودتها من الإسكندرية، مشيرة إلى أن شقيقتها عزة كانت بالنسبة لها كل شئ فلم تكن الشقيقة الكبرى فحسب، بل كانت بمثابة الأم والأب بعد وفاتهما.

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كانت المطربة أمينة قد أحيت حفلين غنائيين الخميس والسبت والماضيين بالمملكة السعودية، وأدت مناسك العمرة هناك قبل عودتها صباح أمس الأحد إلى القاهرة.