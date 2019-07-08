الممثلة الهندية "آنانيا باندى" تسعى لاكتساب الوزن للعب شخصية بأحد أفلامها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتناول الممثلة الهندية آنانيا باندى الكثير من كميات الطعام من أجل إكتساب بعض الوزن الذى تحتاجه من أجل لعب شخصية بفيلمها البوليودى القادم " Pati Patni Aur Woh " ، حيث من المقرر أن تلعب دور سكرتيرة فائقة الجمال ممتلئة الجسد يحاول أن يغويها رئيسها بالعمل ، وهذه الشخصية لا تتناسب مع شكلها ووزنها فى الوقت الحالى لنحافتها الشديدة .
وقد ذكرت الممثلة البوليودية أنانيا باندى أنها تريد أن تكتسب 5 أ 6 كيلو فقط من الوزن ، ولا يجب إكتساب مثل هذا الوزن عن طريق تناول الطعام والوجبات السريعة ، بل يجب أن تكتسب الوزن بطريقة سليمة عن طريق تناول الطعام الصحى ولكن بكميات كبيرة إلى حد ما .
فيلم " Pati Patni Aur Woh " بطولة كلاً من " كارتيك آريان ، آنانيا باندى ، بهومى بيدنيكار " ، قصة وحوار جاسميت كى رين ، إخراج مدثر عزيز .
يذكر أن الممثلة البوليودية الشابة آنانيا باندى قد إنضمت حديثاً إلى التمثيل فى بوليود من خلال فيلم " Student of the year 2 " مع كلاً من تايجر شروف و تارا سوتاريا ، وقد أذهلت الجميع بجمالها وآدائها وتمثيلها لتتعاقد بعد ذلك على العديد من الأفلام .
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