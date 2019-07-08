أشرف عبدالباقي وفريق "كلها غلط" في مطار القاهرة قبل السفر إلى السعودية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وصل فريق مسرحية "كلها غلط" إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادًا للسفر إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في موسم جدة، لعرض المسرحية هناك خلال الفترة من 10 إلى 13 يوليو الجاري.

ونشر الفنان أشرف عبدالباقي، صورًا لفريق العمل في المطار عبر حسابه على "تويتر" وعلق: "فريق مسرحية كلها غلط في المطار استعدادًا للسفر إلى جدة، موسم جدة، استنونا من 10 إلى 13 يوليو على المسرح العربي بجدة".

فرقة "مسرح مصر" لأشرف عبدالباقي، يشارك في بطولتها علي ربيع، ومحمد عبدالرحمن، وحمدي الميرغني، ومصطفى خاطر، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وكريم عفيفي، ودينا محسن "ويزو"، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، وبيشوي طاهر، ومحمد توب، ووائل العوني، ومصطفى بسيط، ومحمد أنور، مهندس الديكور محمود سامي، والأزياء هالة الزهوي، ومدير الفرقة حسن نجيب، والعروض من إخراج نادر صلاح الدين، وإنتاج صادق الصباح.​