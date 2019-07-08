يشارك في بطولته.. جيت لي يروج لفيلم "مولان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان العالمي جيت لي عبر حسابه الشخصي في موقع "انستجرام" صورة للبوستر الرسمي من النسخة الحية لفيلم Mulan. وكتب لي الذي يشارك في الفيلم من خلال شخصية الإمبراطور: "قادم ربيع 2020". Advertisements الفيلم من بطولة المطربة الصينية ليو يي فاي، التي قامت ببطولة فيلم "المملكة المحرمة" مع جاكي شان وجيت لي. ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم في دور العرض يوم 27 مارس المقبل.​

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