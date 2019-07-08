مدحت العدل يقترح هذه الأسماء لعضوية اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: اقترح الكاتب والسيناريست مدحت العدل، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، ضم عدد من الأسماء لاتحاد الكرة الجديد، عقب خسارة منتخب مصر أمام نظيره الجنوب أفريقي. وعلق: "لماذا لا ينضم المحترم جدًا هيثم فاروق لاتحاد الكرة، ومحمد فضل، وخالد رفعت، الأمانة والنزاهة والخبرة". وخسر منتخب مصر في مباراته بدور الـ16 لكأس أمم أفريقيا 2019، أمام منتخب جنوب أفريقيا بهدف نظيف، ليودع البطولة من الدور الثاني.​

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