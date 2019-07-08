كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شريف دسوقي لـ"الخليج 365 الفني": تعاقدت على تمثيل 5 حلقات في "لمس أكتاف".. والمؤلف فاجأني بزيادتها (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الفنان شريف دسوقي، بأن مشاهده في مسلسل "لمس أكتاف" كانت عبارة عن خمس حلقات فقط، وحلقة أخرى فويس أوفر، مشيرًا إلى أنه تملكته حالة من التوتر اليوم الأول من تصوير مشاهده.

وتابع شريف، خلال ندوة تكريمه في"الخليج 365 الفني" انه بعد الانتهاء من تصوير مشاهده فاجئه المؤلف هاني سرحان والمخرج حسين المنباوي باستكمال شخصية "منجي" حتي الحلقة الخامسة عشر.