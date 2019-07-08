كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شريف دسوقي لـ"الخليج 365 الفني": تعاقدت على تمثيل 5 حلقات في "لمس أكتاف".. والمؤلف فاجأني بزيادتها (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرح الفنان شريف دسوقي، بأن مشاهده في مسلسل "لمس أكتاف" كانت عبارة عن خمس حلقات فقط، وحلقة أخرى فويس أوفر، مشيرًا إلى أنه تملكته حالة من التوتر اليوم الأول من تصوير مشاهده.
وتابع شريف، خلال ندوة تكريمه في"الخليج 365 الفني" انه بعد الانتهاء من تصوير مشاهده فاجئه المؤلف هاني سرحان والمخرج حسين المنباوي باستكمال شخصية "منجي" حتي الحلقة الخامسة عشر.
"لمس أكتاف" من بطولة ياسر جلال، وفتحى عبدالوهاب، وحنان مطاوع، وهبة عبدالغنى، وايمان العاصي، وبطل العالم السابق كرم جابر، ومن تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى.