بريانكا شوبرا تطهو الطعام لزوجها نيك جوناس.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أكدت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا أنها مضطرة لتلقي دروس في الطبخ من أجل أن تطهو الطعام لزوجها مغني الروك الأمريكي نيك جوناس

فقد شارك نيك مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، من خطتهما لهذا اليوم هو حضور دروس في الطبخ سريعة ولكن مكثفة مع زوجته.

بريانكا شوبرا ونيك جوناس اللذان يقضيان حاليا عطلة في فرنسا، قررا تمديد عطلتهما بعد حضور حفل الزفاف الثاني لشقيق زوجها جو جوناس ونجمة “جيم أوف ثرونز” صوفي تيرنر في باريس.

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في هذه الأثناء، في مقابلة حديثة، تحدثت الأيقونة التي قدمت العديد من الأعمال الرائعة في هوليوود، عن كيف تغيرت الحياة بعد الزواج، وقالت: “الأمر مختلف تمامًا، لم أدرك أبدًا أن وجود زوج والصديق شيئان مختلفان، هذا الشخص هو عائلتي، وهو الأسرة التي اخترتها، نتعلم عن بعضنا البعض كل يوم. “

كانت شوبرا قد تزوجت في أواخر عام 2018، من المغني الأمريكي المعروف نيك جوناس في حفل فخم لعدة أيام في الهند - حيث حضر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حفل زفاف للزوجين في نيودلهي - وهو ما جذب انتباه جميع أركان الإنترنت والعالم عبر عدد لا يحصى من المشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي أغلفة المجلات المتعددة.