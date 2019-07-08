أول تعليق لبوراك أوزجفيت عن زيارته للبنان.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك النجم التركي بوراك أوزجفيت، الشهير عربيًا باسم كمال، في مسلسل “حب أعمى”، بصورة له عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، من زيارته الأخيرة للبنان.

بوراك أوزجفيت، علق على الصورة قائلًا: “شكرًا لبنان، وأراكم قريبًا”، وذلك في إشارة منه إلى عودته إلى لبنان قريبًا.

وكانت زيارة بوراك أوزجفيت، للمشاركة في افتتاح jeans signature في سنترو مول ببيروت، والتي شهدت تزاحم أعداد مهولة من الجماهير والتي تسببت في فوضى عارمة واقتحمت المكان ووقع العديد من حالات الإغماء بالإضافة إلى بعض الإصابات.

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وتم حماية النجم التركي داخل مستودع بالمول، وإخراجه من باب الطوارئ، وتعرض المول لعمليات نهب وسرقة وتكسير، كما طالبوا صاحبه برد مبلغ 50 دولار هي قيمة قسيمة شرائية اشترط عليهم الشراء بها حتى يستطيعوا التقاط صورة تذكارية مع بوراك.

وفي اللقاء الصحفي بعد لقاء الجمهور أكد بوراك، أن التدافع شيء طبيعي جدًا ويحدث في أكثر بلدان العالم وحدث معه خلال زيارته الأخير لـ كازاخستان.

كما كشف سر عودته السريع إلى تركيا، مؤكدًا أن هناك شخص ينتظره وذلك في إشارة إلى مولوده الجديد كاران، والذي رزق به مؤخرًا، من النجمة فهرية أفجان.