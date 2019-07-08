بعد تعرضه لأزمة صحية.. بلقيس فتحي تطالب جمهورها بالدعاء للفنان طلال سلامة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان السعودي طلال سلامة، لأزمة صحية شديدة نقل على أثرها إلى العناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة بجدة.

وطالبت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، بالدعاء له قائلة: “الفنان الكبير طلال سلامة يرقد حاليا في العناية المركزة.. ادعوا له بالسلامة والعافية والصحة والله يقويه ويكون بعونه يا رب وتكون آخر الأوجاع والأحزان”، وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع تغريدتها بالدعاء له.

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الفنان السعودي بعد استقرار حالته الصحية غادر المستشفى أمس الجمعة، وقوبل هذا الخبر بالعديد من تعليقات محبيه عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي تمنت له السلامة.

يذكر أن الفنان طلال سلامة،كان قد ابتعد عن الساحة الفنية حزنًا على وفاة نجله أحمد، والذي رحل عن عالمنا في حادث سير، ودخل في معاناة نفسية ونوعا من العزلة، ثم ما لبث أن طرح أغنية بعنوان “مستغربة” وهي من كلمات الشاعر الفارس، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع مدحت خميس.