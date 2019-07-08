- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
أثارت صورة شاركتها الممثلة الهندية الشابة علياء بهات السبت 6 يوليو، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram فضول عدد كبير من متابعيها، لوجود قدم مجهولة الى جانبها في الركن الأيمن السفلي من الصورة.
تظهر بهات الصورة وهي تسترخي في رداء حمام أبيض تحت أشعة الشمس في الحمام، لكن تبدو بوضوح قدم واحدة بالصورة لشخص تم حجب وجهه وجسده بشكل متعمد، وهو ما دفع عدد من متابعيها الفضوليين بسؤال الممثلة Raazi لمعرفة ما إذا كانت هذه القدم لرانبير أم لا.
مؤخرًا، حصلت علياء ورانبير على استراحة من تصوير مشاهد فيلمهما المشترك براهماسترا، وطار في عطلة إلى مدينة نيويورك. وكان الثنائي قد غادر إلى نيويورك للقاء (عائلة رانبير) ريشي كابور، ونيتو كابور ويديما ساهني.
وفي هذه الأثناء، التقى علياء ورانبير أيضًا مع إيشواريا راي باتشان وابهيشيك باتشان وابنتهما إراديا قبل بضعة أيام في مدينة نيويورك، التقوا جميعهم لتناول العشاء مع عائلة كابور.
وفي سياق الحديث عن نشاطها الفني، على جبهة العمل، ستظهر علياء بعد ذلك في براهماسترا لصديقهما المخرج ايان موخرجي. يضم الفيلم نخبة كبيرة من ألمع النجوم، على رأسهم أميتاب باتشان، رانبير كابور وموني روي في الأدوار القيادية، ومن المقرر أن يعرض الفيلم بدور العرض السينمائي في ديسمبر من هذا العام.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة علياء بهات في الحمّام تثير فضول متابعيها بـ Instagram لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.