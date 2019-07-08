كاردي بي تلقي شعرها المستعار علي جمهورها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أثارت النجمة والمطربة الأمريكية كاردي بي، ضجة كبيرة بين محبيها ومعجبيها، وذلك خلال انفعالها علي المسرح أثناء مشاركتها في مهرجان ” Wireless Festival ” لعام 2019.

وجاء ذلك خلال تقديم النجمة العالمية لإحدي الاغنيات، حيث فاجأت كاردي الحضور باستغنائها عن الشعر المستعارالذي كانت تضعه وقامت بالقاءه علي جمهورها، وهو ما جعل الحضور يصرخون فرحا.

وهو نفس مقطع الفيديو الذي نشرته كاردي بي علي صفحتها الشخصية بموقع ” إنستجرام “وطلبت كاردي بي مازحة أن تسترد الشعرالمستعار الذي القته علي جمهورها .

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وعلى جانب أخر، تستعد نجمة الراب والمطربة الأمريكية الشهيرة كاردي بي للاحتفال بعيد ميلاد ابنتها “كالتشر”، الذي يصادف يوم الـ 10 يوليو، وقيل إنه سيكون احتفالًا فاخرًا.

وقامت النجمة بتكليف صائغ مجوهرات المشاهير “إليانت”، بتصميم الهدية المثالية، لطفلتها البالغة من العمر 11 شهرًا، حيث شارك الصائغ عبر حسابه على إنستجرام سلسلة من صور قلادة الألماس، والتي تأتي مزينة بأربع شخصيات، من برنامج “Word Party” للأطفال، الذي يعرض على شبكة نيتفلكس.

كما شاركت الأم كاردي بي صورة القلادة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: “سلسلة كالتشر الجديدة من برنامجها المفضل”.

ووفقًا لمجلة “دبليو”، أنفق الزوجان كاردي بي وأوفست خلال الـ11 شهرًا، التي تلت ولادة ابنتهما “كالتشر”، أكثر من 287 ألف دولار على مجوهراتها فقط.