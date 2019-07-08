طرح البوستر الدعائى لفيلم كريم فهمى «ديدو»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت الجهة المنتجة لفيلم “ديدو” للنجم المصري كريم فهمى البوستر الدعائى الأول للعمل استعدادً لطرحه فى السينمات، والمقرر له أن يطرح فى موسم رأس السنة المقبل بجميع دور العرض.

وظهر أبطال الفيلم على البوستر على شكل أقذام وفوقهم حذاء وقدم كبير، وضم البوستر بطل العمل كريم فهمي، والفنانه هدى المفتي، وأحمد فتحي، وحمدي المرغني، ومحمد ثروت، ورفع الفيلم شعار “أرجوك لا تفعصني سهوا”.

وتدور قصه العمل في إطار لايت كوميدي، حول فكرة “عقلة الأصبع”، والفيلم من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.

ويضم الفيلم عدد من ضيوف الشرف إضافة إلى ظهور كلًا من أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث، فى أول اجتماع بينهم منذ انفصال الثلاثى قبل 3 سنوات.