ريهام عبدالغفور: نجاح شخصية فريدة في «زي الشمس» خوفني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور، عن سعادتها الكبيرة بنجاح شخصية فريدة، التي قدمتها في مسلسل «زي الشمس»، والذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي.

وقالت خلال لقائها في برنامج «أسرار النجوم»، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر إذاعة «نجوم إف إم»: «المخرجة كاملة أبو ذكري هي من رشحتني للدور وحببتني فيه فطلع بهذه الروح التي رآها الجمهور، وهي شخصية وقعت في خطأ كبير لا يغتفر ولم تكن شريرة».

وأضافت: «ومع ريم العدل الإستايلست وصلنا للنتيجة التي ظهرت للجمهور، وشخصيتي الحقيقية ليس فيها أي شيء من فريدة وما بيننا هو حبها لأولادها وهي أجرأ وحرة أكثر وهذا ليس موجودا فيّ».

وتابعت: «فكرة خوف الناس من (فريدة) والتعليقات التي قرأتها كانت مختلفة وأعجبتني جدا، وكان قلقي من إنها عملت جرم فظيع وخيانة شقيقتها وكان هذا في ثالث حلقة وكنت متخوفة كره الناس لها ويقفلوا منها، ولكن الحمدلله الناس حبوها وخايفة بعد ذلك تكون قدوة».

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وعن أصعب المشاهد التي قدمتها قالت: «لما اعترفت لأختي أني حامل من خطيبها، وأيضا مشهد المشرحة علمته بنفسي وكان سيقدم في مشرحة حقيقية ولكن وإحنا داخلين نصوره شاهدت حالة حقيقية دخلت أصوره فقرروا تحويله لديكور والموضوع بالفعل كان صعبا».

وأضافت في تحليلها للشخصية التي قدمتها: «وهي صغيرة عملت علاقة مع خطيب أختها وأصبحت بعد ذلك تبحث عن علاقة طبيعية، أما المحامي عندما أقامت معه علاقة كانت تبحث عن الأمان وكانت مجروحة ومتعلقة به ووالدها متوفي، أما الدكتور النفسي فقالت له أنت الوحيد اللي كان نفسه يحبني، وحتى علاقتها بسيف “أحمد مالك”، هو من تعلق بها ولم تفعل معه علاقة بل تهور منها وهو من كان لديه مشكلة».

وعن حقيقة وجود جزء ثاني من مسلسل «زي الشمس»، أكدت أنه لم يتحدث أحد معها في هذا الأمر.

مسلسل «زي الشمس»، بطولة دينا الشربيني، وريهام عبدالغفور، وأحمد السعدني، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وعدد من النجوم.