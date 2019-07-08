مي عمر تبدأ أجازتها الصيفية وتنضم لنجمات «الشورت».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

هربت عدد من النجمات مع عائلاتهن إلى الشواطئ للاستمتاع بالمياه والهواء، وذلك مع بداية فصل الصيف.

الفنانة المصرية مي عمر بدأت أجازتها الصيفية وشاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صورة لها على الشاطئ.

مي ظهرت في الصورة بملابس البحر، حيث اختارت ان ترتدي هوت شورت، لفت أنظار الجمهور إليها، وإلى السمرة التي كست بشرتها بسبب الشمس، وكتبت معلقة: «أهلا بالصيف».

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الفنانة الشابة تلقت عدد كبير من التعليقات التي تنوعت بين هجوم وإشادة، وذلك من خلال حسابها الخاص.

مي عمر ليست الأولى التي ترتدي الشورت أثناء اجازتها الصيفية، فقامت الفنانة لقاء الخميسي بارتداء الشورت، وأيضا رانيا يوسف، وكذلك الفنانة روبي.

الفنانة الشابة متزوجة من المخرج محمد سامي، وبدأت شهرتها عندما شاركت في مسلسل «الأسطورة» مع الفنان محمد رمضان.

كانت مي عمر شاركت في رمضان 2019 في مسلسل “ولد الغلابة” وهو من بطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح وإنجي المقدم وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفي وهادي الجيار وصفاء الطوخي، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي.