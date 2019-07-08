شاهد الصور الأولى لزوج الفنانة شيماء عقيد وأولادها

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

منذ سنوات ابتعدت الفنانة المصرية شيماء عقيد تماما عن الفن، وقررت أن تتفرغ لزوجها وأولادها.

شيماء عقيد عادت من جديد للأضواء من خلال فيديو نشرته الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الشخصي على «أنستجرام»، وظهرت رانيا وهي تغني مع شيماء، وقالت إنه لا يوجد أجمل من الغناء لأم كلثوم والاستمتاع مع صديقة مقربة.

الفيديو حاز على إعجاب الجمهور الذي لاحظ عدم وجود أي تغير في الفنانة شيماء عقيد، وأنها مازالت تتمتع بنفس جمالها السابق.

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ومن خلال حساب شيماء عقيد على «أنستجرام»، كشفت الفنانة عن صور زوجها وصور أولادها يوسف وهناء، حيث تغزل الجمهور في جمال ابنتها، ولاحظ الشبه بينهما.

الفنانة شيماء عقيد، ابتعدت عن الساحة الفنية منذ عام2007، وقررت التفرغ لحياتها الأسرية، وشاركت في العديد من المسلسلات ومنها “الوتد” و “القرار الأخير” و “سارة” و”حديث الصباح والمساء” و”أولاد الشوارع».

شيماء العقيد حققت شهرة قبل ذلك من خلال مسلسل «الصعود على السلالم المتحركة»، مع ياسمين عبدالعزيز وسناء جميل ومحمود عبدالمغني.

كما شاركت في بعض الأعمال السينمائية ومنها “كذلك في الزمالك” بطولة حسين الإمام، و “المشخصاتي” لتامر عبد المنعم.