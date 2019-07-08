محمود العسيلي يثير الشكوك حول زواجه الثالث.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار الفنان المصري محمود العسيلي، العديد من التساؤلات حول زواجه للمرة الثالثة وذلك بسبب نشره لصورة له برفقة فتاة عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام».

ولم يعلق العسيلي، على الصورة واكتفى بوضع قلب لها، وتلقى العديد من تهاني متابعيه، كما رد على سخرية البعض من طوله قائلًا: «على فكرة أنا مش قزم.. وعلى فكرة في بنات كتير أقصر مني».

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كما أوضح مكان تواجده قائلًا، إنه في إيطاليا يقضي إجازة قصيرة، ورغم رده على بعض تعليقات متابعيه إلا أنه لم يرد على المهنئين ويؤكد حقيقة زواجه.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يرتبط فيها العسيلي، فسبق له الارتباط قبل ذلك وأنجب مرة واحدة من زوجته الأولى، وانفصلا عنها كما ارتبط بواحدة أخرى ولم تستمر فترة زواجهما طويلًا.

وكان العسيلي، قد كشف انفصاله عنها بشكل مفاجئ خلال لقائه في أحد البرامج التلفزيونية، وكشف سر فشل زيجاته قائلًا: إنه شخصية عصبية وصعب أن يستحمله أحد كما أنه يتمتع بحساسية مفرطة وهو ما يضعه دائما في مأزق مع المرأة التي يرتبط بها وأنه لا يستطيع أن يعيش غير سعيد، وأنه يرفض الحياة المعلبة.