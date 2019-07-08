قصة شبح اليهودي سلفادور شيكوريل الذي طارد عزت أبو عوف وأسرته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عاش الفنان الراحل عزت أبو عوف، برفقة ولده ووالدته وشقيقاته الأربع، في فيلا اشتراها والده والذي كان يعمل ضابطًا في الجيش.

واشترى والد عزت أبو عوف، الفيلا عام 1958، بناء على رغبة زوجتهن وذكر عزت أبو عوف، في حوار تلفزيوني قديم له أن الفيلا كان يوجد بها شبح اليهودي سلفادور شيكوريل، والذي قتل فيها ولم نكن نعلم بذلك.

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وقال: “والدي لم يكن يصدق حكاياتنا عن ظهور شبح سلفادور، خاصة أنه ضابط شارك في كثير من الحروب، واعتاد على مشاهدة أصدقائه يموتون إلى جواره، قلبه كان جامد، وكان يردد دائما (خليه يطلعلي كدا)، لكن الأمر تغير عندما ظهر له سلفادور بالفعل”.

وأضاف: “في يوم كانت الأسرة بأكملها تقضي فترة الصيف في الإسكندرية، بينما الأب وحده في المنزل، يصوغ لحنًا جديدًا، ولكنه نسي أن يفتح المسجل، فقرر الذهاب للمطبخ لإحضار كوب من الماء، وعند عودته سمع اللحن يصفر في ودنه، لكن لم يأتِ في باله أن من يكمل له اللحن هو سلفادور نفسه”.

وتابع: “عاد والدي للعزف مرة أخرى وبدأ يسجل اللحن، وعندما شعر بالتعب قرر أن يخلد للنوم، فدخل غرفته وقبل أن ينام وجد خيطا يدخل من خرم الباب، وبدأ يكبر ويتشكل على هيئة وجه، هو وجه سلفادور، وأخذ يقترب من وجهه حتى أصبح في مواجهته تمامًا، وهز له رأسه كأنه يقول له أنا أهه، فخرج والدي يجري من البيت وجاء إلى الإسكندرية بملابس البيت”.