نشوى مصطفى تنشر صور نجلها برفقة عروسه وتحصنهما من الحسد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية نشوى مصطفى، بزفاف نجلها عبدالرحمن، يوم الجمعة 5 يوليو بأحد الفنادق الكبرى بمصر، وسط حضورعدد من الفنانين.

ونشرت نشوى صور من الحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، لنجلها وعروسه، وعلقت عليها قائلة: «قمرين دول ولا عينين، ما شاء الله لا قوة ‘لا بالله، إبني ومراته ربنا يجعل أيامهم سعادة ويرزقهم الخير، صلوا على النبي».

وحصدت الصور على العديد من تهاني متابعيها وعدد من النجوم الذين هناؤها على الزواج مرفقة ببعض الكلمات المانعة من الحسد.

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كما وجهت الفنانة نشوى مصطفى، رسائل شكر خاصة لكل النجوم الذين شاركوا في الحفل كل على حده، ووصفتهم بأنهم عائلتها الفنية الصغيرة.

كما نشرت صورة لابنتها «مريم»، وعلقت عليها قائلة: «حبيبة أمها ربنا يحميها يارب هي وكل البنات».

وكان حفل الزفاف قد شهد حضور عدد من الفنانين منهم رانيا فريد شوقي، ومنال سلامة، وإيمي سالم، وأنوشكا، ولقاء سويدان وابنتها الفنانة الشابة جومانا، وعزة مجاهد، والفنان ماجد الكدواني، وإدوارد، وعلي ربيع ومحمد عبدالرحمن توتا، وأحيا الحفل الفنان مصطفى قمر.